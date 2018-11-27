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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:11 م

مشاهدة حية مباراة ريال مدريد وروما الان Real Madrid vs. Roma كورة ستار لايف

مشاهدة حية مباراة
الدستور الرياضي
dostor.org/2412686

يلتقي ريال مدريد وروما في إيطاليا يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. في المجموعة السابعة ، يحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد تسع نقاط والفارق بين ثمانية أهداف ، في حين أن روما يحتل المركز الثاني ويتساوى في النقاط مع فارق قدره ستة أهداف.

في ما يلي كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما وما يجب معرفته:

دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد ضد روما
التاريخ: الثلاثاء ، 27 تشرين الثاني
الوقت: 3 مساءً ET العاشرة مساء بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت الممكلكة العربقية السعودية
الموقع: Stadio Olimpico في روما
قناة تلفزيونية: TNT و Univision و بي ان سبورت 1 beIN SPORT HD 1
البث: fuboTV (جرب مجانًا)
خلاف: ريال مدريد +112 / روما +240 / ارسم +225

الوقائع المنتظرة لمباراة ريال مدريد وروما

ريال مدريد: يحتاج هذا الفريق إلى قوة دافعة. بعد سحقه 3-0 في ايبار يوم السبت في الدوري الاسباني ، الفريق يترنح في دخول هذه المسابقة. الفوز سيختم بالمجموعة ، في حين أن التعادل سيكون نقطة جيدة للفريق ، مع الاحتفاظ به في المركز الأول. قد يخسر ريال مدريد هذه اللعبة ولا يزال في حالة جيدة ، على الرغم من أن الخسائر المتتالية ستجعل المشجعين يشعرون بالذعر.

روما: بعد أن سحقه ريال مدريد في المباراة الافتتاحية ، يريد روما الثأر هنا. التعادل لن يكون سيئا ، ولكن بعد هزيمة برشلونة على أرضه في الموسم الماضي ، يعرف النادي الإيطالي أنه قادر على القيام بشيء مماثل هنا ويتولى قيادة المجموعة. ولكن مثل ريال مدريد ، لا يدخل روما اللعبة في أفضل شكل. خسر النادي 1-0 لأودينيزي يوم السبت في دوري الدرجة الاولى الايطالي.

مباراة ريال مدريد و روما - بث مباشر 

يحصل روما على الفوز بهدف متأخر من إيدن دزيكو ، مما يجعل ريال مدريد يتولى قيادة المجموعة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد vs روما في دوري أبطال أوروبا بث مباشر مشاهدة على الإنترنت HD لايف يوتيوب

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