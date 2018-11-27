اليوم.. "باري" على طاولة مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

يقيم مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية٬ في السابعة مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة لمناقشة رواية "باري - أنشودة سودان"، الصادرة مؤخرا عن دار تويا٬ للكاتب الشاب إبراهيم أحمد عيسى، والتي يناقشها كل من: الدكتورة لبنى إسماعيل، والدكتور بهاء حسب الله، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات.



يذكر أن الرواية تتناول الصراع بين ممالك إيطاليا المسيحية والتحول إلى تحالف للقضاء على الإمارة الفتية، ونهر متدفق من الأحداث، وبناء لحقبة خفية لا يعلم الكثيرون عنها، وبين الحياة الاجتماعية والآلام الناتجة عن الحرب.



