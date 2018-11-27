دفن 3 جثث مجهولة بالشرقية بمقابر الصدقة لعدم العثور على أهليتهم

أعلنت الجمعية الشعبية بمركز بلبيس؛ محافظة الشرقية، عن دفن 3 شباب اليوم بمقابر الصدقة، لعدم العثور على أهليتهم، وذلك على أن يتم أداء صلاة الجنازة عليهم عصر اليوم.



حيث عثر الأهالي على 3 جثث مجهولة، اثنتان لسيدات فى العقد الثالث من العمر، تقريبًا وشاب في العقد الثاني من العمر، تم إخطار الشرطة والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفى بلبيس العام تحسبًا للعثور على ذويهم، وبعد عدم التوصل إلى أهليتهم، تم استصدار تصاريح بالدفن على أن يتم تجهيزهم، والصلاة عليهم بمسجد الشباب ببلبيس ودفنهم فى مقابر الصدقة.