خريج تعليم مفتوح يطعن على قرار منع قيده بجداول المحامين

أقام إسلام محمود موسى، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف قرار نقابة المحاميين السلبي بالامتناع عن قيده بالجدول العام للنقابة، وإلزام نقيب المحاميين بقيده، وذلك بناء على ما نص عليه قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983.



اختصمت الدعوى رقم 50151 لسنة 72 ق، نقيب المحاميين بصفته.



وقالت الدعوى، إن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق بجامعة طنطا نظام التعليم المفتوح، وتقدم بأوراقه للالتحاق بالنقابة العامة للمحامين، إلا أنه فوجئ برفض طلبه دون إنذار.