5 ديسمبر.. مناقشة ديوان "أسماء فى أزمنة شتى" بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ ندوة لمناقشة ديوان "أسماء فى أزمنة شتى" للشاعر السكندرى عبدالمنعم كامل٬ وذلك فى السادسة والنصف مساء الأربعاء الموافق 5 ديسمبر المقبل، بقاعة توفيق الحكيم.



يناقش الديوان ويحلله الناقد الدكتور مراد عباس٬ ويدير الندوة الشاعر محمد هلال.



يذكر أن "عبدالمنعم كامل" سبق وصدرت له ثلاثة دواوين وهي: «وعد سارية في مداري٬ يرحل البشاروش٬ وأوراق البراري»، بجانب العديد من الدراسات الأدبية ومنها: «التجريب في القصة والرواية٬ القيمة المعرفية في الشعر٬ الأدب والأيديولوجيا٬ الشاعر والعشيرة٬ لغة الشعر عند عبدالمنعم الأنصارى٬ والصورة الفنية في الشعر».