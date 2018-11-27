القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
الثقافة
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:00 م

5 ديسمبر.. مناقشة ديوان "أسماء فى أزمنة شتى" بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نضال ممدوح
dostor.org/2412659

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ ندوة لمناقشة ديوان "أسماء فى أزمنة شتى" للشاعر السكندرى عبدالمنعم كامل٬ وذلك فى السادسة والنصف مساء الأربعاء الموافق 5 ديسمبر المقبل، بقاعة توفيق الحكيم.

يناقش الديوان ويحلله الناقد الدكتور مراد عباس٬ ويدير الندوة الشاعر محمد هلال.

يذكر أن "عبدالمنعم كامل" سبق وصدرت له ثلاثة دواوين وهي: «وعد سارية في مداري٬ يرحل البشاروش٬ وأوراق البراري»، بجانب العديد من الدراسات الأدبية ومنها: «التجريب في القصة والرواية٬ القيمة المعرفية في الشعر٬ الأدب والأيديولوجيا٬ الشاعر والعشيرة٬ لغة الشعر عند عبدالمنعم الأنصارى٬ والصورة الفنية في الشعر».

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 3 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

منذ 3 شهر

الولى.. الشخصيات الحقيقية لأبطال مصطفى حسين

منذ 3 شهر

تمثال فاتن حمامة ينتظر قرار «الثقافة» بوضعه فى الأوبرا

الآن

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بالتزامن مع زيارة "بن سلمان"

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبي لجوء: نوع ضعيف وآمن

"الملا" يترأس اجتماع وزراء الطاقة العرب بمصر

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 في 4 حوادث بالبحيرة

ads
الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

خبير: "الفياجرا النسائية" دعاية كاذبة لمافيا الشركات.. والعقار يسبب الوفاة

مواطنون يستقبلون "بن سلمان" بالأعلام السعودية

أول تعليق لدينا الشربينى على تشبيهها بـ"السلعوة"

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

خبير: "الفياجرا النسائية" دعاية كاذبة لمافيا الشركات.. والعقار يسبب الوفاة

مواطنون يستقبلون "بن سلمان" بالأعلام السعودية

أول تعليق لدينا الشربينى على تشبيهها بـ"السلعوة"

ads
كشكول

بالصور.. «مخاطر التدخين والإدمان» مبادرة للتوعية بجامعة حلوان

«أطفال بلا مأوى» ندوة بخدمة اجتماعية حلوان ..غداً

هل يُصاب الأطفال بالاكتئاب؟.. طبيب يجيب

بالصور.. «بنك المعرفة المصري» ورشة عمل بجامعة حلوان

«السناتر تلتهم الجيوب».. ولي أمر: درس الثانوي بيوصل لـ500 جنيه

الأمصار

دبي تنظم فعاليات احتفالية باليوم الوطني الإماراتي الـ47

الأمني الجزائر يضبط خلية داعشية استغلت "أرقام المجانين" للتجنيد

بمناسبة ذكرى العيد الوطني... الإمارات تصدر قرارات مفرحه

مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

ترامب يشبه نفسه بـ "إلفيس بريسلي"

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

قلة النوم لدى الأطفال مرتبطة بالنظام الغذائي السيئ

مص دمية الرضيع لتنظيفها يقوي جهازه المناعي

أنثى فيل مشهورة تتوفي عن عمر 54 سنة في حديقة حيوان شانجهاي

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

تشخيص مرض السكر عن طريق تسليط الضوء على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎