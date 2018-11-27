الصين: سياستنا فى "شينجيانج" تستهدف مكافحة الإرهاب

أكدت الصين اليوم الثلاثاء، أن السياسات التى تنفذها في منطقة "شينجيانج" الويغورية ذاتية الحكم غرب الصين تستهدف بشكل رئيس مكافحة الإرهاب والتطرف والانفصالية.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانج، خلال مؤتمر صحفى، تعليقًا على دعوة 278 باحثًا في مختلف التخصصات من عشرات الدول، الصين، إلى إنهاء "سياسات الاحتجاز"، و"فرض عقوبات على مسئولين صينيين وشركات أمنية مرتبطة بانتهاكات فى شينجيانج".



وقال شوانج: "نعارض بحزم أى محاولة لقوى أجنبية التدخل في شئون شينجيانج أو السياسة الداخلية للصين بشكل عام".



وكان رئيس حكومة منطقة "شينجيانج" الويغورية ذاتية الحكم غربى الصين، شوهرات زاكر، قد أكد الشهر الماضي أن الحكومة الصينية ولمواجهة الأوضاع المعقدة والخطيرة، والرغبة الملحة من جانب الشعب لمكافحة الإرهاب، اتخذت سلسلة من التدابير لمنع الجرائم الإرهابية العنيفة ومكافحتها على نحو يتماشى مع القانون، ما أسفر عن تحقيق الاستقرار بشكل عام في المنطقة، وعدم وقوع أى هجمات إرهابية عنيفة على مدار 21 شهرًا مع احتواء التطرف الدينى على نحو فعال.



وأوضح زاكر أن "شينجيانج" أطلقت برنامجًا للتدريب والتعليم المهنى سعيًا لتيسير الجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، وأن هذا البرنامج يتوافق مع القانون، ويهدف إلى التخلص من البيئة والتربة التى تغذي الإرهاب والتطرف الدينى، ومنع الأنشطة الإرهابية العنيفة.