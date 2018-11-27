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اقتصاد
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:59 ص

اتجاه بيعى أمس لتعاملات مجالس إدارات الشركات المقيدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2412655

شهدت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، خلال جلسة تداول أمس الاثنين، اتجاها بيعيا على النحو التالى:
الشركة: المنصورة للدواجن
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 33015 سهما

الشركة: العربية لحليج لأقطان
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: بيع
الكمية: 2059816 سهما

الشركة: السويس للأسمنت
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: بيع
الكمية: 56902 سهم

الشركة: البنك المصري الخليجي
المسئول: نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك
نوع العملية: شراء
الكمية: 5000 سهم

الشركة: مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: بيع
الكمية: 237168 سهما

الشركة: سى آى كابيتال القابضة
المسئول: إدارة الشركة
نوع العملية: بيع
الكمية: 8000 سهم

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