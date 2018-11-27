اتجاه بيعى أمس لتعاملات مجالس إدارات الشركات المقيدة
شهدت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، خلال جلسة تداول أمس الاثنين، اتجاها بيعيا على النحو التالى:
الشركة: المنصورة للدواجن
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 33015 سهما
الشركة: العربية لحليج لأقطان
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: بيع
الكمية: 2059816 سهما
الشركة: السويس للأسمنت
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: بيع
الكمية: 56902 سهم
الشركة: البنك المصري الخليجي
المسئول: نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك
نوع العملية: شراء
الكمية: 5000 سهم
الشركة: مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: بيع
الكمية: 237168 سهما
الشركة: سى آى كابيتال القابضة
المسئول: إدارة الشركة
نوع العملية: بيع
الكمية: 8000 سهم