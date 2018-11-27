مستقبل كوفاتش مع بايرن ميونخ يسيطر على اهتمامات الصحف الألمانية

تركزت اهتمامات الصحف الألمانية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على مستقبل الكرواتى نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ، الذى يستعد لمواجهة بنفيكا البرتغالى الليلة فى الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



وحمل غلاف صحيفة "إبيندتسايتونج" عنوانًا يقول "اليوم: نهاية كوفاتش!"، حيث ألمحت الصحيفة إلى إمكانية خوض كوفاتش آخر مباراة له كمدرب للبايرن، أمام بنفيكا.



أما صحيفة "بيلد" فقد حمل غلافها عنوان "نزاع ضخم مع أسطورة بايرن"، حيث أشارت إلى قرار أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، بحذف اسم بول برايتنر، نجم الفريق الأسبق من المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات في ملعب أليانز أرينا.



وجاء قرار هونيس بعد الانتقادات التي وجهها برايتنر لإدارة النادى فى وقت سابق، بسبب الهجوم على وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي، عُقد قبل 5 أسابيع.



من جانبها ذكرت صحيفة "فوزبال بيلد" أن هناك زلزالًا قادمًا فى بايرن ميونخ، حيث أكدت أن إدارة النادي عقدت جلسة مع المدرب نيكو كوفاتش، واتفق الطرفان بالفعل على النهاية.