نبيه بري: حل عقدة التمثيل الوزاري لسُنّة 8 آذار في يد "عون"

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن حل الأزمة المتعلقة بالتمثيل الوزاري لأحد النواب الستة السُنّة (من فريق 8 آذار السياسي) عند رئيس الجمهورية ميشال عون.



ويمتلك الرئيس اللبناني حصة وزارية بالحكومة الجديدة تضم وزيرا سُنّيا، حصل عليه في ضوء مقايضة أجراها مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مقابل حصول الأخير على وزير مسيحي عن الطائفة المارونية ضمن الحصة الوزارية لتيار المستقبل.



وقال بري – في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم – ردا على سؤال حول استفحال العقدة السُنّية والتي تعوق تشكيل الحكومة الجديدة: "وفق المنطق، أعتقد أن الحل عند رئيس الجمهورية".



ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس النيابي تأكيده أنه و"حزب الله" ومجموعة النواب الستة السُنّة والذين يطلقون على أنفسهم (اللقاء التشاوري) ليسوا في وارد التراجع عن مطلب "تمثيل السُنّة المستقلين"، مشيرا إلى أنه لا يبدو أن رئيس الوزراء سعد الحريري في وارد التنازل بعد الذي سمعه من الطرف الآخر، وبالتالي فإن الرئيس ميشال عون قد يكون الأقدر على المبادرة في اتجاه معالجة العقدة السُنّية.



وكان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، أكد أن الحزب لن يقدم أسماء مرشحيه لشغل الوزارات الثلاث المحددة له، ولن يسمح بتشكيل الحكومة، إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه عن الطائفة السُنّية من فريق 8 آذار، خصما من الحصة الوزارية لـ "تيار المستقبل" (الممثل السياسي الأكبر للطائفة السُنّية في لبنان) الذي يتزعمه سعد الحريري، وهو الأمر الذي اعتبره عدد كبير من القوى السياسية بمثابة استقواء بالسلاح من جانب الحزب على الدستور ومقدرات الدولة اللبنانية.



وأعلن الحريري، ردا على نصر الله، رفضه المطلق لهذا الشرط، وأنه لن يسمح بتحقيقه حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، واصفا مجموعة النواب الستة السُنّة الذين يصر الحزب على توزير أحدهم، بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من "حزب الله" بقصد عرقلة تشكيل الحكومة.