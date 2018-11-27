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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:31 ص

انعقاد مجلس الأمة الكويتي لمناقشة الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
ريهام احمد
dostor.org/2412540

يعقد اليوم الثلاثاء، مجلس الأمة الكويتي، جلسته الاعتيادية برئاسة مرزوق الغانم، والتي تستمر على مدار يومين اليوم وغدًا، لمناقشة بنود جدول الأعمال.

ويأتى الاستجواب المقدم من النائب "شعيب المويزري"، لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أبرز الموضوعات المطروحة بالجلسة لمناقشته، كما يضم جدول الأعمال ايضا 7 رسائل واردة.

وأشار النائب علي الدقباسي، إلى أن النظام الانتخابي بالكويت لا يحقق العدالة والمساواة مشبها بالنظام الذي كان يتبع بجنوب افريقيا ابان الفصل العنصري، مؤكدا على أن سبب مقاطعة الانتخابات بالدولة هو النظام الانتخابي الحالى المتبع.

وأضاف أنه ليس مقبولا أن محافظتي ( العاصمة، وحولي ) تنتخب 30 نائبا مقابل 20 فقط للمحافظات الأربع الأخرى، وهوالخطر الذى يؤثر على روح المواطنة كون المجلس لا يمثل الجميع.

وفى نفس السياق، أكد النائب محمد الدلال أن عدم تعديل النظام الانتخابي الحالي يجعل المجلس عاجزا عن الآداء، ويغلب عليه العمل الفردي، مشير إلى أن لجنة الداخلية والدفاع لن يتمكنا من حسم وتعديل النظام الانتخابي خلال المهلة التي طلبتها لان الحكومة وأطرافا اخرى لا تريد هذا الأمر.

ومن ناحيته، دعا النائب أسامة الشاهين، المجلس للموافقة على الطلب الوطني المقدم للجنة الشئون الخارجية البرلمانية بشأن خضوع قروض صندوق التنمية للمراجعة قبل أن تنتقل لمرحلة المراقبة.

ومن جانبه، طالب النائب صالح عاشور بفتح ملف القروض والهبات والمساعدات التي يقدمها صندوق التنمية، لافتا إلى أنه فلا يعقل أن يتم منح المليارات لدول ما زالت سياستها تجاه الكويت غير واضحة، مشددًا على ضرورة موافقة المجلس على أي قرض يتم منحه يتجاوز 50 مليون دينار.

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