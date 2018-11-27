ضبط 74 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة فى الجيزة

كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، عن ضبط 74 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، و20 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة.



كما واصل ضباط مباحث التموين حملة ضبط المواد الغذائية الفاسدة، حيث تم تحرير 70 قضية تموينية، أغلقت خلالها عدد من المنشآت غير المرخصة، كما تم تحرير مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشأة دون ترخيص.



وشنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت شارعى مستشفى الصدر بالعمرانية، والملك فيصل بالهرم، حيث تم ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة، وفحص عدد من الشقق المفروشة، بالإضافة إلى إزالة عشرات الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.