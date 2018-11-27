صعود جماعى لمؤشرات البورصة بالتزامن مع زيارة "بن سلمان"

ارتدت أسهم ومؤشرات البورصة تصاعديا بنحو واضح لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من عمليات شراء قوية على أغلبية الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق بقيادة البنك التجاري الدولي، بعد موجة الهبوط التى ضربت السوق على مدار اليومين الماضيين، وذلك بالتزامن مع زياة ولى العهد السعودي محمد بن سلمان.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبروصة " اى جى اكس30" بنسبة 74. 0 %، بما يعادل 96 نقطة ليصل الى مستوى 13145 نقطة.



كما صعد المؤشر الثانوى " اى جى اكس70" بنسبة 09. 0 % بما يعادل 62. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 680.7 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا " اى جى اكس100" بنسبة 17. 0 % بما يعادل 2.83 نقطة ليصل إلى مستوى 1700.27 نقطة.