سؤال برلماني لوزيرة الصحة عن آلية تطبيق نظام الباركود للأدوية

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن آلية تطبيق نظام الباركود للأدوية وموعد تعميمه بشكل كامل.



وقالت إن سوق الدواء في مصر، عنوانه عدم الرقابة الفعلية من قبل أجهزة الدولة، ومشهود بانتشار مصانع بير السلم، حتى وصل بنا الحال إلى بيع أدوية منهية الصلاحية في الأسواق الشعبية.



وأضافت أن وزارة الصحة أعلنت عن استحداث تطبيق الباركود ثنائي الأبعاد على الأدوية.



وأكدت أن هذه المنظومة الجديدة سيكون لها دور في إحكام الرقابة على سوق الدواء بمصر وحماية المواطن من أي غش في مصانع بير السلم، يؤثر على صحته، وكذلك تتبع رحلة علبة الدواء من تصنيعها إلى الموزع ثم إلى الصيدلية، لإحكام السيطرة.



وطالبت وزارة الصحة بتوضح آلية التطبيق للمنظومة، وكذلك موعد الانتهاء منها والتكلفة المادية الموضوعة لهذا الهدف.