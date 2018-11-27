"الملا" يؤكد أهمية التنسيق بين الدول العربية للحفاظ على الثروات التعدينية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول العربية في قطاع التعدين، في ظل توافر الخامات التعدينية للحفاظ على الثروات التعدينية بشكل أمثل.



جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، للاجتماع التشاوري السابع للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، والذي عقد على هامش المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية الذي تستضيفه مصر، بحضور وزراء السعودية والأردن والعراق والصومال ورؤساء الوفود وأمين عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.



كما أكد أهمية دعم التعاون بين المنظمة العربية والشركة العربية للتعدين؛ لتأهيل وتطوير الكوادر العربية العاملة بقطاع التعدين من خلال شركة البحث والتطور التعديني، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على أهمية أن ترتكز استراتيجية التطوير على الجانب التطبيقي أكثر من الأكاديمي في ظل التكنولوجيات الحديثة.



وأشار الملا إلى أنه تم اعتماد متابعة التوصيات الصادرة عن المؤتمر والاجتماع الوزاري السابق الذي عقد في السعودية عام 2016، بالإضافة إلى استعراض نشاط المنظمة في قطاع الثروة المعدنية خلال الفترة الماضية، وتم أيضًا تقديم عرض حول أهمية المعادن الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة والصناعات الدقيقة.



من جهته، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، إن مصر هي الحاضنة الأولى لأي عمل عربي مشترك، مشيرًا إلى أهمية البوابة الإلكترونية لقطاع التعدين للدول الأعضاء، معربًا عن تفاؤله بأن الفترة القادمة ستشمل تقدمًا في ظل رئاسة مصر للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية في دورته الحالية.



يذكر أن مصر تسلمت رئاسة المؤتمر لمدة سنتين من الجانب السعودي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم أمس الاثنين.