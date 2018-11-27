إحباط محاولة تفجير فى منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة الأفغانية

أعلنت القيادة الأمنية في العاصمة الأفغانية كابول، أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، أحبطت محاولة قام بها مسلحون لتنفيذ تفجير في مدينة كابول.



ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن القيادة قولها- في بيان اليوم الثلاثاء- "إن القوات عثرت على عبوة ناسفة تم زرعها في منطقة الشرطة التاسعة بالمدينة، وتم إبطال مفعولها بواسطة فريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع لشرطة كابول".



وفي المقابل، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على هذا التقرير حتى الآن.