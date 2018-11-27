"علاوى" يطالب المجتمع الدولى بدعم العراق فى حربه ضد الإرهاب

حذر رئيس ائتلاف الوطنية العراقية اياد علاوي، من خطورة الجيل الثاني لتنظيم "داعش" الإرهابي، وطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدة السياسية والعسكرية للعراق في حربه ضد الإرهاب.



وقال علاوي- في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء- إن العراق انتصر على تنظيم "داعش" في المعارك العسكرية، لكن التنظيم لا يزال موجودا في ثنايا المجتمع العراقي بسبب سياسات التهميش والإقصاء، موضحًا أنه دعا إلى استثمار الانتصار العسكري على التنظيم بتحقيق وحدة الشعب العراقي.



وأضاف أن الجيل الثاني من التنظيم يعتمد على تكتيك الضرب والاختفاء وليس السيطرة على الأرض، وذلك من أجل إلحاق أضرار كبيرة بالمجتمعات والحكومة الضعيفة التي يستهدفها هذا الإرهاب.