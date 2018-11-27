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حوادث
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:11 ص

زحام مرورى فى محور اﻷوتوستراد بسبب سيارة معطلة

زحام مرورى فى محور
عمرو المزيدي
dostor.org/2412510

ظهرت كثافات مرورية بدوران المعونة بمحور اﻷوتوستراد بسبب سيارة نقل معطلة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.

كما تسببت أعمال إصلاحات لمحور الشهيد فى ظهور تباطؤ حركة السيارات اتجاه محور المشير وسط انتشار الخدمات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بسيارة نقل معطلة بمحور اﻷوتوستراد وأعمال إصلاحات بمحور الشهيد تسببت فى كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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