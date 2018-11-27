ضبط صاحب مخزن متهم بتجميع زيت طعام فاسد بالجيزة

القبض على صاحب محزن، لاتهامه بتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامها في مصانع الشيبسي، وإعادة تنقيتها وتعبئتها وبيعها للمواطنين مرة أخرى، وضُبط بحوزته 4 أطنان و60 كيلو من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالعمرانية.



توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع "سامي. س" صاحب مخزن غير مرخص بالعمرانية كميات من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع الشيبسي، غير صالح للاستهلاك الآدمي، وإعادة تنقيته وتعبئته وبيعه للمواطنين.



وبمداهمة المخزن تم القبض على المتهم، وضبط بحوزته 4 أطنان و60 كيلو من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.