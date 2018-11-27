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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:09 ص

أنثى فيل مشهورة تتوفي عن عمر 54 سنة في حديقة حيوان شانجهاي

أنثى فيل مشهورة تتوفي
ا ش ا
dostor.org/2412506

توفيت أنثى فيل آسيوي تدعى بانا عن عمر يناهز 54 سنة في حديقة حيوان شانجهاي يوم الأحد في هدوء، وقد كانت تعتبر من نجوم الحديقة.

وأثار وفاة بانا الحزن بين محبي الحيوانات الذين تشاركوا أوقاتًا سعيدة مع هذه الصديقة القديمة، ونشرت الحديقة إعلان نعي لها على حساب التواصل الاجتماعي الخاص بها.

واقترحت العديد من التعليقات بناء تمثال تذكاري لها.

وعاشت بانا في شانجهاي لمدة 46 سنة، وكانت أنثى فيل آسيوي برية تعيش في الغابة بولاية شيشيوانجبانا ذاتية الحكم لقومية داي بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، قبل أن يتم نقلها إلى شانجهاي بشرقي الصين في مطلع سبعينيات القرن الماضي.

وأنجبت بانا ثمانية دغافل في حديقة حيوان شانجهاي، ما يعد أكبر عدد من صغار الفيل الآسيوي تولد في حدائق الحيوان الصينية.

وقال شا بينغ فو، مشرف فريق الحيوانات العاشبة في الحديقة، "كنا نتمنى أن تعيش بانا حياة أطول، فهي صديقة عزيزة وقريبة لنا." مشيرا أن هذه الساكنة القديمة في الحديقة رافقت طفولة عدة أجيال من المحليين وشاركتهم كثيرا من الفرح والذكريات الجميلة خلال العقود الأربعة الماضية، مضيفا أن الفيلة الآسيوية الأخرى في الحديقة تبقى في ظروف جيدة.

وقال واحد من التعليقات على إعلان النعي:" شكرا لك على وجودك في عالمنا وحياتنا."

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