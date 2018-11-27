ضبط 12 سلاحا ناريا و7 كيلو حشيش مخدر بإمبابة
شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت منطقة إمبابة، وأسفرت حملة عن ضبط 12 سلاحا ناريا ألي وخرطوش، و54 طلقة غير مرخصة.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 7 كيلوات من مخدر الحشيش، و13 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الاستروكس، و670 جراما من مخدر الهيروين، و2780 قرصا مخدرا.
وتمكن رجال المباحث من تنفيذ 269 حكما قضائيا، بينها 3 أحكام بالسجن المؤبد، وضبط 7 أسلحة بيضاء، وإزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.