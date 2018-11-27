"جنرال موتورز" تثير غضب البيت الأبيض بعد وقف مصانع وإلغاء وظائف

أعلنت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية لصناعة السيارات، أمس الاثنين، أنها ستوقف الإنتاج في خمسة مصانع في أمريكا الشمالية وتلغي أكثر من 14 ألف وظيفة في العام المقبل، وهو قرار أثار انتقادات فورية من البيت الأبيض.



وبعد وقت قصير من الإعلان، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أنه "غير سعيد" به، وجرى جدولة موعد للقاء كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، لاري كودلو، بالرئيسة التنفيذية لشركة "جنرال موتورز"، ماري بارا، يوم الاثنين.



وقال ترامب، بعد ظهر يوم الاثنين في حديقة البيت الأبيض، "تعلمون أن الولايات المتحدة أنقذت شركة جنرال موتورز. بالنسبة لها فإن إخراج تلك الشركة من أوهايو ليس جيدا. أعتقد أنها ستعيد شيئا قريبا". وكان يشير إلى خطة الإنقاذ الحكومية لعام 2008 التي أنقذت جنرال موتورز من الإفلاس.



وأفادت جنرال موتورز في بيان صحفي أن خمسة من مصانعها الخاصة بالتجميع والدفع في ديترويت وأوهايو وماريلاند وميشيغان، وأونتاريو بكندا، ستكون "غير مخصصة" في عام 2019.



كما تعتزم خفض 15 في المائة من عمالها المأجورين، مما يقلل عدد الرتب التنفيذية بنسبة 25%.



وتقدر هذه التخفيضات بأكثر من 14 ألف وظيفة في المجمل، حوالي 8100 من وظائف ذوي الياقات البيضاء، وأكثر من 6000 من وظائف المصانع، وفقا لجنرال موتورز. كما تخطط الشركة لإغلاق مصنعين خارج أمريكا الشمالية بحلول نهاية عام 2019، دون أن تفصح عن أي بالتحديد في البيان.



وتجنبت الشركة استخدام كلمة إقفال أو إغلاق في بيانها نظرا لأن ذلك، وفقا للمتحدثة باسم جنرال موتورز ستيفاني رايس، قد يستدعي إجراء مفاوضات مع نقابة السيارات المتحدة، وهو اتحاد عمالي قوي يمثل العمال في الولايات المتحدة وكندا.



وقدرت شركة صناعة السيارات أن إعادة الهيكلة ستوفر حوالي 6 مليارات دولار أمريكي سنويا بحلول نهاية عام 2020. وقالت بارا في البيان إن "هذه التدابير ستزيد من إمكانات توليد الأرباح والسيولة على المدى الطويل للشركة وتحسين المرونة خلال القيام بهذه الدورة".



وكان ترامب قد جعل من تنشيط صناعة السيارات في الولايات المتحدة حجر زاوية ضمن شعار حملته "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، وحث شركات التصنيع على إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة.



وقال الرئيس "لقد كنت قاسيا للغاية. لقد تحدثت معها (بارا) عندما سمعت أنهم سيغلقون وقلت، كما تعلمين، هذا البلد قد فعل الكثير من أجل جنرال موتورز".

