كازاخستان: دى ميستورا يشارك فى لقاء أستانا حول سوريا

أعلن مدير قسم آسيا وإفريقيا بوزارة الخارجية الكازاخستانية، حيدربيك توماتوف، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، سيشارك في لقاء أستانا حول سوريا.



وقال توماتوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "سيحضر اللقاء المرتقب بصفة مراقب وفد أممي برئاسة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا ووفد أردني".



يُذكر أن لقاء أستانا بشأن سوريا سيبدأ غدا الأربعاء في العاصمة الكازاخستانية ويستمر يومين، حيث يركز على اللجنة الدستورية لسوريا والوضع الميداني في الأراضي السورية، خاصة في إدلب، كما سيتطرق إلى تنفيذ اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا، الذي جرى التوقيع عليه في سبتمبر الماضي.



كانت الخارجية الكازاخستانية، قد أعلنت في وقت سابق، أن وفدا حكوميا سوريا، أكد المشاركة في اللقاء بجانب مشاركة وفد من الفصائل المسلحة السورية.



وتشارك في هذا اللقاء، وهو الحادي عشر، وفود الدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران.



يذكر أن دي ميستورا كان قد أعلن في 17 نوفمبر الجاري، أنه سيتنحى عن منصبه كمبعوث أممي إلى سوريا نهاية الشهر نفسه.