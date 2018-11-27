رئيس هيئة الثروة المعدنية: ندرس إنشاء مجمعات صناعية لـ"الدَّهابة"

قال رئيس هيئة الثروة المعدنية، الدكتور أيمن الساعي، إنه يتم حاليا دراسة إنشاء مجمعات صناعية لمن يقومون بالتنقيب العشوائي عن الذهب، أو من يعرفون بـ (الدَّهابة) الذين يستخرجون حوالي 40 طن ذهب سنويا، وذلك لاستيعاب أكبر قدر من العمالة بهذا النشاط، وضمهم إلى الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلي أن هذه المجمعات ستقام في مرسى علم وأسوان وشلاتين، وسيتم تيسير مناخ العمل وتيسير إجراءات التراخيص مع تأهيلهم وتدريبهم.



وأضاف الساعي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية المنعقد في القاهرة، أن استراتيجية وزارة البترول تستهدف في المقام الأول تعزيز القيمة المضافة للخامات التعدينية الموجدة في مصر.. مشيرا إلى أن مصر تزخر بثروات تعدينية هائلة وباحتياطي جيولوجي ضخم، إلى جانب تمتعها بالعديد من المزايا اللوجستية وسهولة الوصول لمناطق التنقيب بعكس كثير من الدول الأخرى.



وأوضح أن بها 120 موقعا صالحا للتنقيب عن الذهب تغطي معظم أنحاء الجمهورية، حيث أن إنتاج منجم السكري للذهب بلغ حتى الآن قرابة 115 طنا منذ بداية الإنتاج، لافتا إلى أن استثمارات شركات التعدين الوطنية مع الاستعانة بخبرات أجنبية سيعطي دفعة لقطاع التعدين، موضحا أنه خلال الـ4 سنوات الماضية بلغت قيمة استيراد الخامات التعدينية المجهزة حوالي 12.5 مليار دولار معظمها خامات متواجدة في مصر ولكنها تحتاج إلى تصنيع وتجهيز.



ووصف التعديلات الحالية في بعض مواد قانون الثروة المعدنية بالضرورية، لافتا إلي أنها تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الجادة، حيث تتضمن مسودة مشروع القانون الجديد فصل نشاط الاستكشاف عن الاستغلال، بما يعزز ضمان حقوق الدولة وتنشيط الاستثمارات في قطاع التعدين.



وأكد الدكتور أيمن الساعي أهمية انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية التعدينية في مصر، في ظل سعي وزارة البترول لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي ليصل إلى 2% خلال السنوات الخمس القادمة.



ويناقش المؤتمر، الذي انطلق أمس الاثنين تحت شعار (الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي)، تعزيز دور الصناعات التعدينية في زيادة القيمة المضافة من الثروات التعدينية وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تطوير استغلال وتسويق الثروات المعدنية العربية، والتنسيق والتكامل العربي في تنفيذ المشروعات التعدينية وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع التعدين.