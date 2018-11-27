"دفي نفسك".. طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل

دائمًا ما نبحث خلال فصل الشتاء عن الأطعمة التي تشعرنا بالدفء، ولكننا نشعر بالملل من بعض الأطعمة التي لا بديل لها.



يقدم "الدستور" وصفة شهية يمكن تناولها ساخنة ستمنحك شعورا عاليا بالدفء، وإليكم طريقة التحضير..



المقادير:

- قرع عسل.

- 3 ملاعق زبدة.

- 3 ملاعق دقيق.

- 3 ملاعق لبن.

- كوب سكر.

- 2 بيضة.

- ملعقة صغيرة قرفة.



مقادير الحشو:

- 4 ملاعق لوز مبشور أو مقطع.

- 2 ملعقة زبيب.

- 2 ملعقة جوز هند.

- ملعقة زبدة.

- ملعقة كبيرة بقسماط.

- ملعقة كبيرة سكر بودر.

- ملعقة كبيرة لبن بودر.



طريقة التحضير:

1- يقطع القرع إلى مكعبات صغيرة ثم يسلق أو يقطع لنصفين ويوضع في صينية مع ملعقة زبدة والقليل من السكر في الفرن علي درجة حرارة عالية.

2- عقب تمام النضج سواء بسلقه أو وضعه في الفرن، يتم هرسه جيدًا.

3- وفي إناء على النار، يجهز البشاميل من خلال وضع الزبدة ويحمر الدقيق حتى يصبح لونه ذهبيًا ثم يضاف اللبن.

4- يقلب الخليط جيدًا حتى لا تتكون أي كتل، ويترك جانبًا حتى يبرد.

5- توضع نصف كمية اللوز والزبيب وجوز الهند على جزء من البشاميل ونصف كمية القرع.

6- تدهن الصينية ببعض الزبد، ويوضع نصف كمية القرع أسفل الصينية، وعليه جزء من البشاميل ويعاد إضافة بقية القرع.

7- يخلط البيض مع قطرات من الفانيليا والقرفة على بقية البشاميل ثم يسكب أعلى الصينية.

8- يخلط السكر البودرة مع اللبن البودرة والبقسماط، ويرش على وجه الصينية لسطح محمر ذهبي شهي.

9- توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة بين 180 إلى 200 درجة مئوية.

10- تقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة.