تشخيص مرض السكر عن طريق تسليط الضوء على الجلد

أظهرت دراسة أجريت في هولندا على صحة المرضى بمرحلة الشيخوخة أن تسليط الضوء على الجلد قد يصبح اختبارا جديدا لمعرفة ما إذا كان الأشخاص في المراحل الأولى من مرض السكر أو أمراض القلب.



وقال الدكتور بروس وولفينبورتل الأستاذ بجامعة "جرونينجن" في هولندا "إن هذا النهج الجديد يعد طريقة متطورة لفحص الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية ليصبح أسهل وأسرع وسيلة من أساليب التشخيص الحالية، والتي تشمل اختبارات الدم وتقييم عوامل الخطر مثل وزن الأشخاص، والتاريخ الوراثي للمرض"، موضحا أن الجلوكوز فى الدم والسوائل الجسدية الأخرى يمكن أن تلتصق عشوائيا بالعديد من جزئيات المختلفة في الجلد والأنسجة الأخرى.



وقام الباحثون بإجراء الدراسة على حوالى 70 ألف مشارك خاليين من مرض السكر وأمراض القلب منذ بداية الدراسة.. وبعد مرور 4 سنوات، كان لدى أولئك الذين لديهم مستويات مرتفعة من بروتين "جليكوزيل غير الإنزيمى" عند بدء الدراسة، مستويات مرتفعة من خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب.