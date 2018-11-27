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الثقافة
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:32 ص

العثور على لوحة للرسام دانتى جابرييل روستى في مكتبة بأدنبرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
dostor.org/2412451

عثر على لوحة للفنان دانتى جابرييل روسيتى في إحدى المكتبات لبيع الكتب المستعملة في أدنبرة، ووضع عليها سعر 75 جنيها إسترلينيا، ليتم عرضها لأول مرة.

واللوحة هي عبارة رسم نفذه دانتي بالزيت في مرحلة متأخرة من حياته المهنية عام 1868، وتعتبر أحد النماذج المفضلة للفنان، والتى تصور شخصية "أليكسا ويلدينج"، وهو صانع ملابس تعرف عليه أثناء سيره في شوارع لندن.

ومن المقرر أن يتم عرض اللوحة في إطار معرض لأعمال الرسام دانتى جابرييل روسيتى في متحف أدنبرة للفنون يوم 10 ديسمبر المقبل.

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