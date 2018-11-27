العثور على لوحة للرسام دانتى جابرييل روستى في مكتبة بأدنبرة

عثر على لوحة للفنان دانتى جابرييل روسيتى في إحدى المكتبات لبيع الكتب المستعملة في أدنبرة، ووضع عليها سعر 75 جنيها إسترلينيا، ليتم عرضها لأول مرة.



واللوحة هي عبارة رسم نفذه دانتي بالزيت في مرحلة متأخرة من حياته المهنية عام 1868، وتعتبر أحد النماذج المفضلة للفنان، والتى تصور شخصية "أليكسا ويلدينج"، وهو صانع ملابس تعرف عليه أثناء سيره في شوارع لندن.



ومن المقرر أن يتم عرض اللوحة في إطار معرض لأعمال الرسام دانتى جابرييل روسيتى في متحف أدنبرة للفنون يوم 10 ديسمبر المقبل.

