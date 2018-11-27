كبسولات فندقية مجانًا لعائلات مرضى الرعاية المركزة في الصين

أسس مستشفى فى مدينة لويانج بمقاطعة خنان بوسط الصين "فندق كبسولة" لأقارب مرضى وحدة العناية المركزة مجانا حتى يتمكن أفراد الأسرة من البقاء خلال الليل خارج ساعات الزيارة.



وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أن المستشفى، التابع لجامعة خنان للعلوم والتكنولوجيا في لويانج، استثمر حوالي 40 ألف يوان في الفندق للمساعدة في تخفيف العبء المالي والعاطفي لعائلات المرضى، في خطوة حظيت بإشادة واسعة عبر الإنترنت.



ويحتوي الفندق الشبيه بالكبسولة على 10 كبسولات أو حجيرات منفصلة في تكوين من طابقين، وكل كبسولة طولها متران وعرضها وارتفاعها مترا واحدا مع أجهزة هاتف كي يتمكن الزوار من التحدث إلى موظفي المستشفى في أي وقت، كما يمكنهم الحصول على مفتاح "الكبسولة الفندق" بعد موافقة أي من العاملين بهيئة التمريض.

