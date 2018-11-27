عقار للاضطرابات النفسية يُسبب زيادة الحوادث لمرضى الخرف

حذرت دراسة طبية من ارتباط عقار "ترازادون"، المعالج للاضطرابات النفسية في زيادة مخاطر حوادث السقوط والكسور بين مرضى الخرف.



ونقلت مجلة "الجمعية الطبية الكندية" عن الدراسة - التي قام بإجرائها فريق من الباحثين من جامعة "اوتاواه" في كندا - توضيحها أن العقار المستخدم لمكافحة السلوكيات السلبية لدى مرضى الذهان ومرضى الخرف "ترازادون" له نفس الآثار الجانبية الخطيرة.



وقال الباحثون "إنه مع تحرك الأطباء لتقليل استخدام مضادات الذهان، يجب أن لا نعتبر عقار"ترازادون" بديلا أكثر أمانا لمضادات الذهان غير التقليدية، لأن استخدام هذا العقار كان مرتبطا بخطر مماثل للسقوط والكسور، فضلا عن هشاشة العظام مقارنة بمضادات الذهان غير التقليدية".



وقام الباحثون بإجراء أبحاثهم على 6 آلاف و600 مسن من الذين يناولون عقار "ترازادون"، وأكثر من ألفين من الذين يتناولون الأدوية المضادة للذهان اللانمطية.. واكتشفوا أن المجموعة الأخيرة لديها معدلات مماثلة من حالات السقوط والكسور الرئيسية.



ويعتبر عقار "ترازادون" بديلا آمنا لمضادات الذهان غير التقليدية، والذي يزيد من خطر السقوط والإصابات بين مرضى الخرف.