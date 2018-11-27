مسرح روماني يدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية
دخل مسرح "اكسيلسيور" في بوخارست موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية باعتباره أول مسرح روماني يحقق تلك المكانة.
وأكد ممثلو الموسوعة - في بيان صحفي عقب زيارتهم لرومانيا مؤخرا - أن "اكسيلسيور" حقق الرقم القياسي باعتباره يضم أكبر منصة مقاعد دوارة.
وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر"، أن منصة المقاعد المتحركة بنيت خصيصا لأداء العرض المسرحي "فلاكيو فودا"، وسجل المشروع مرور 100 عام على الاتحاد العظيم عام 1918، كما أقيمت عليه عروض مسرحية أخرى خلال شهري يونيو وأغسطس الماضيين.