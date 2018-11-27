اعتقال 21 شخصا في أعمال شغب بسبب معبد هندي بماليزيا

أعلنت الشرطة الماليزية عن اعتقال 21 شخصا على خلفية أعمال شغب اندلعت وسط نزاع حول نقل معبد هندي خارج العاصمة كوالالمبور.



وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية في نسختها الإنجليزية اليوم الثلاثاء أن أعمال الشغب بدأت عندما هاجمت مجموعة من الأشخاص مصليين هنديين داخل معبد "سري ماها ماريامان" بولاية "سيلانجور" وسط البلاد، مشيرة إلى أنه بعدها بساعات حاول أشخاص آخرون الانتقام من منفذي الهجوم على المصلين واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين.



بدوره، قال قائد شرطة ولاية "سيلانجور" مزلان منصور إنه تم احتجاز 21 شخصا وسيجري التحقيق معهم في أعمال الشغب التي اندلعت وحيازة الأسلحة وحرق السيارات التي كانت بالمنطقة.