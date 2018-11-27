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اقتصاد
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:25 ص

المستشار الألماني السابق يؤكد أهمية الحفاظ على اقتصاد عالمي منفتح

المستشار الألماني
المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر
ا ش ا
dostor.org/2412441

أكد المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر أهمية عمل الاتحاد الأوروبي والصين وألمانيا بشكل مشترك، من أجل الحفاظ على اقتصاد عالمي منفتح.

جاء ذلك في كلمة لشرودر خلال افتتاح قمة هامبورج، لبحث التعاون الاقتصادي بين الصين والاتحاد الأوروبي، حيث يشغل منصب الرئيس الشرفي للقمة.

وقال شرودر "إن العالم يمر بحالة من عدم اليقين بشكل لم يسبق له مثيل منذ عقود"، داعيا الصين وألمانيا إلى تقوية التعاون السياسي والاقتصادي.

وحذر شرودر من أن شعار "أمريكا أولا" سيجلب تغيرات علي الجميع في السياسات التجارية، إضافة إلى السياسات الخارجية والأمنية، مشددا على أن النظام الدولي القائم على القواعد، الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية، يتعرض لضغوط الآن.

وقال "شاهدنا هجمات على التجارة الدولية والنظام الذي يدعمها، الذي يرتكز على حرية تدفق البضائع ورأس المال، ما يستدعي من الصين وألمانيا الالتزام بنظام التجارة متعدد الأطراف".

وحول جهود الصين في تعزيز العولمة والتجارة المنفتحة، قال شرودر "إن الفرص التي أوجدتها مبادرة "الحزام والطريق" منذ إطلاقها عام 2013 ستقرب الشعوب ومجتمع الأعمال في آسيا وأوروبا"، وأشار إلى أن المبادرة قوبلت باهتمام كبير في كل أنحاء العالم، بما في ذلك ألمانيا وأوروبا، خاصة وأنها تعطي إشارة قوية برغبة الصين في روابط أوثق وأسرع وأفضل مع شركائها التجاريين الأساسيين.

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