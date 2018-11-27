الكرملين: بوتين وميركل يناقشان هاتفيًا حادثة البحر الأسود

أعلن المكتب الإعلامي للقصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناقشا خلالها حادثة البحر الأسود.



وقال المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن الاتصال الهاتفي جرى بناء على مبادرة من الجانب الألماني.



وأضاف البيان أنه "تمت مناقشة الحادث الخطير الذي وقع في 25 نوفمبر الجاري في منطقة "آزوف - البحر الأسود"، وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقييما للأعمال الاستفزازية الأوكرانية والانتهاك الصارخ لسفنها الحربية لمعايير القانون الدولي، بتجاهلها عمدا قواعد المرور السلمي في المياه الإقليمية لروسيا".



وكان خفر السواحل الروسي احتجز أمس الأول ثلاث سفن حربية أوكرانية قالت السلطات الروسية إنها انتهكت حدودها البحرية قرب مضيق "كيرتش" الواقع شرق شبه جزيرة القرم والرابط بين البحرين الأسود وآزوف.