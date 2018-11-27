الخبراء في الصين يدعون لتعديل التشريعات لتشمل الجرائم الرقمية

دعا خبراء قانونيون في الصين إلى تعديل القوانين وإصدار تشريعات جديدة تغطي الجرائم الرقمية الناشئة، وسد الثغرات في القوانين الصينية الحالية في ظل الزيادة الكبيرة في معدل الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.



ونقلت صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية عن أكاديميين ومحامين قولهم "إنه مع استمرار ازدهار الأنشطة والأعمال التجارية عبر الإنترنت، يواجه ضباط الشرطة أنواعا جديدة من الجرائم الإلكترونية، بعضها لم يشهد له مثيلا في أي مكان من قبل، ولاسيما وأن القوانين الحالية وضعت إبان الحقبتين الزراعية والصناعية".



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التوصية جاءت في مؤتمر قانون الإنترنت لعام 2018، والذي عقد في هانجتشو بمقاطعة تشجيانج هذا الأسبوع.



وقال ليانج جينلين أستاذ القانون في جامعة بكين "في عصر المعلومات، ينبغي أن نفكر في القانون الجنائي وإعادة بنائه، لأن التشريع من العصور الماضية فشل في توثيق بعض أنواع السلوك غير القانوني الجديد".



ومن أمثلة الجرائم الرقمية، الغش المالي والتجاري وبيع سلع مزيفة والتحرش الجنسي بالقاصرين، وما يسمى "مزرعة النقرات" أو "مزارع الضغطات" الإلكترونية من خلال مجموعة كبيرة من النقرات غير الحقيقية لتسجيل إعجاب وتستخدم لتعزيز شعبية أي شئ على الإنترنت بشكل مزيف.

