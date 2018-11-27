اليوم.. "صناعة البرلمان" تناقش تجاوزات المجلس التصديري

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من المهندس فرج عامر، رئيس اللجنة، بشأن ما حدث من تجاوزات تجاه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وأعضائه والعاملين بهم من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضوء مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس في السوق المحلية.



كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام بشأن إهدار المال العام من جانب رئيس الشركة القابضة لبيع المصنوعات بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية.

