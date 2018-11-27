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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:35 ص

زيارة وفد الكنيسة اليونانية للكنيسة المرقسية ودير مارمينا بالإسكندرية

زيارة وفد الكنيسة
مونيكا جرجس
dostor.org/2412433


زار وفد الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وكان في استقبالهم القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية في الإسكندرية وزاروا مزار القديس مرقس الرسول، وقدم لهم وكيل البطريركية بعض الهدايا التذكارية، كما زاروا مكتبة الإسكندرية.
ثم توجه الوفد إلى دير الشهيد مارمينا بمريوط وكان في استقبالهم نيافة الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير وعدد من رهبانه.

كان وفد الكنيسة اليونانية قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي، أمس الإثنين، واستقبله من كنيستنا القبطية نيافة الأنبا بافلوس أسقف اليونان الذي سيرافقهم طوال زيارتهم لمصر.
وتوجه الوفد إلى الإسكندرية مباشرة، واستقبلهم غبطة البطريرك ثيئودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس.

ويتكون الوفد من أصحاب النيافة الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيس والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس، هذا ومن المقرر أن يزور الوفد منطقة وادي النطرون اليوم.

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