أوكرانيا: إلغاء الطوارئ بالمناطق الحدودية حال تطبيع الوضع فى كيرتش

أعلنت أوكرانيا أنها قد تلغي حالة الطوارىء التي فرضت في المناطق الحدودية من البلاد لمدة ثلاثين يوما، في حال جرى تطبيع الوضع في مضيق كيرتش.



وقال سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكراني ألكسندر تورتشينوف، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إنه: "يمكن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد في أي وقت، إذا ما تم تطبيع الوضع في كيرتش".



وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وقع أمس الإثنين، مرسوما يفرض حالة الطوارئ في أوكرانيا، على خلفية انتهاك 3 سفن حربية أوكرانية المياه الإقليمية الروسية واحتجازها من قبل حرس الحدود الروسي.



ويبدأ سريان حالة الطوارىء في أوكرانيا اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت موسكو يوم غد الأربعاء 28 نوفمبر.