الليلة.. افتتاح معرض "على السبرتاية" بجاليرى لمسات

يفتتح في السابعة مساء اليوم٬ بجاليري لمسات في وسط البلد٬ معرض "على السبرتاية" لمدير التصوير عاطف المهدي٬ هذا ويفتتح المعرض المخرج ومدير التصوير الدكتور محسن أحمد٬ بحضور العديد من المخرجين ومديري التصوير ورجال الأعمال والسينمائيين.



وعن معرضه يقول "المهدي": يُعتبَر الفن وسيلة للحوار الحسي بين المجتمعات المتنامية منذ القديم وحتى يومنا هذا، فمنه نستطيع بث رسائل مفهومة لكل أصناف البشرية، متجاوزة حدود اللغات التي تنطق بها أمم مختلفة الأعراق والجنسيات، وتعد الطبيعة الصامتة فن من فنون التصوير يعتمد على إدراك طبيعة ما هو حولك لتخرج منه نسخة عنه٬ ولكن بحسب مجال إدراك كل فنان لطبيعة ما هو أمامه من الأبعاد والظل والنور.