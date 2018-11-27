الليلة.. الكاتب محسن رشاد بضيافة جزويت الإسكندرية

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بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
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الثقافة
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:36 ص
نضال ممدوح
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حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)
جسد عليل لم يمنع المرض من الوصول إلى الحيوانات على أرض الواقع إلا أنه استدعاها في رسوماته ولوحاته الفنية يستعرضها لمن يقدر قيمتها من بين المارة على منطقة رمسيس، وعلى الرغم من علة جسده إلا أن عقله ...
مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)
نظمت نقابة الصيادلة، اليوم الأحد، عزاءً لأحمد طه، الصيدلي المصري المقتول في المملكة العربية السعودية، بقاعة مناسبات مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بحضور الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة. وحرص عدد ...
"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة
بالتزامن مع حملة ١٠٠ مليون صحة، للكشف عن فيروس سي، وايضا الإضابة بالسكر والضغط والسمنه، وزعت جمعية الرحمة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، الدواء بالمجان على مايقرب ٣٠٠ مصابا بفيروس سي بعد إتمام ...