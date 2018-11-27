"القضاء على العنف ضد المرأة" اليوم بطب طنطا

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة طنطا برئاسة الدكتورة سحر هزاع بالتعاون مع قسم الأمراض العصبية والنفسية بالكلية وفرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية وتوعوية تحت عنوان "القضاء على العنف ضد المرأة"، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.



وتقام الندوة بقاعة ابن سينا بالدور الثالث بكلية الطب تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو زعير القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، والدكتورة مي عيسى رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بالكلية.