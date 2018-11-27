القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:51 ص

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدورى العام

موعد مباراة الأهلى
موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب
وكالات
dostor.org/2412412

يعود فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى لمواصلة مشواره المحلي، وبالتحديد فى بطولة الدورى العام، عندما يواجه المقاولون العرب على ملعب السلام، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من المسابقة.

تنطلق مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى تمام الساعة السابعة مساء، ويدخل الأهلى المباراة وهو فى المركز الثامن عشر "الأخير"، برصيد 11 نقطة جمعها من 6 مباريات، ويتبقى له 9 مباريات مؤجلة، حيث تعذر لعب الأهلى لمبارياته بسبب مشاركته فى بطولة دورى أبطال افريقيا، التى خسرها فى الدور النهائي أمام الترجى التونسي.

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