اليوم.. الحكم على 3 حلاقين ووالدهم قتلوا مواطن بسبب خلافات بينهم بالمرج

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الحكم علي ثلاثة حلاقين ووالدهم، قتلوا مواطن علي إثر خلافات بينهم بالمرج.



يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.



كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام (سيد أ ف) حلاق، و(محمد أ.ف) حلاق، و(علي أ.ف) حلاق، و(أحمد ف) بقتل المجني عليه (محمد ص) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله، وأعدوا لهذا الغرض سلاح أبيض "مطواة وأدوات تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص "مقص".

واضافت تحريات محمد محمود الأعصر رئيس مباحث قسم شرطة المطرية أنه علي إثر خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين بيتوا النية وعقدا العزم علي قتله باستخدام الأسلحة البيضاء فاحدثوا اصابته التي أودت بحياته.

وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهمين الأول والثاني وبمواجهتهم بالواقعة اقروا بارتكابها كما أرشدوا عن الآداة المستخدمة في الواقعة "مقص"، وأقروا أنهم تخلصوا من باقي الأدوات والسلاح الأبيض.