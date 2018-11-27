بلدة إندونيسية تمنع الإنترنت لسبب "أخلاقى غريب"

في خطوة مثيرة للجدل، أصدرت بلدة إندونيسية معروفة بطابعها المحافظ، قرارا بحظر شبكة الـ"واي فاي" بذريعة استخدام الأطفال للإنترنت في مشاهدة أفلام إباحية.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن بلدة "كيوري بارو" التي تطبق الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية، أمرت عددا من مقاهي الإنترنت بوقف خدماتها فورا.



وتقع البلدة في مقاطعة بروين، وكانت قد أثارت ضجة واسعة قبل فترة حين أصدرت قرارا بمنع الرجال والنساء من تناول الطعام معا في المطاعم، إذا لم يكونوا متزوجين أو من ذوي القرابة العائلية.



ودافع مسؤولون إندونيسيون عن القرار، وقالوا إن النقود التي دأب الأطفال على دفعها مقابل خدمة الإنترنت ساهمت في "تدمير الأخلاق".



وصرح زعيم البلدة، هلميادي مختار الدين، إن الأطفال كانوا يستظهرون القرآن بعد الصلاة حين يحل المساء، لكن ما إن صار الإنترنت متوفرا حتى انصرفوا إلى مقاهي الـ"واي فاي".



ويعيش نحو 900 شخص في البلدة، ولم يحدد المسؤولون بعد العقوبة التي سيجري اتخاذها بحق المقاهي التي ترفض الامتثال للقرار المعلن يوم الجمعة الماضي.