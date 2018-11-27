اليوم.. الحكم على عامل استعرض القوة ضد المواطنين بالمرج

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الحكم علي عامل باستعراض القوة، وإحداث إصابات لمواطنين بالمرج.



يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد ابىاهيم محمد، وأمانة سى وائل عبد المقصود وسمير رزق.



اسندت النيابة العامة إلي المتهم محمد جمال تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ترخيص.

كما اسندت النيابة لهم تهمة الضرب العمد للمجني عليهم علياء سيد، ومحمد محمدي، ومحمد صابر، وعلي صابر باستخدام الأسلحة النارية، مما أحدث إصابتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أعجزتهم عن أشغالهم مدة تزيد عن عشرين يوم.