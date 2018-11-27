وثائق قضائية: مدير حملة ترامب السابق كذب على "إف.بي.آى"

أشارت وثائق قضائية، إلى أن بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي).



وبحسب رويترز، فإن مانافورت كذب أيضا على معاوني المحقق الخاص روبرت مولر، بعد اعترافه بالذنب في اتهامات اتحادية، مخالفا بذلك اتفاقا مع ممثلي الادعاء.



وقال مانافورت، إنه يرفض زعم مولر بأنه كذب على المحققين. واتفق كل من المحقق الخاص ومحامو مانافورت على أنه لا يوجد سبب لتأجيل إصدار حكم على مانافورت، وطالبوا المحكمة بتحديد موعد للحكم.