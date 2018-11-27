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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:42 ص

اليوم.. الحكم على المتهمين فى وفاة طبيبة المطرية

اليوم.. الحكم على
حسام التمساح
dostor.org/2412400

تصدر محكمة جنح المطرية، المنعقدة بمحكمة الأميرية، اليوم الثلاثاء، الحكم علي المتهمين في وفاة الطبية سارة أبو بكر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" طبيبة المطرية".

ووجّهت النيابة إلى المتهمين تهم الإهمال في القيام بواجبات وظيفتهم في الإشراف ومتابعة أعمال صيانة تطوير توصيلات المياه والكهرباء بالمبيت الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمى، ما نتج عنه إصابة "الطبيبة" المجني عليها، بالصعق الكهربائي الذى أودى بحياتها. 


وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية أن الطبيبة وأثناء استحمامها بسكن الأطباء نشب ماس كهربائي فسقطت على ماسورة المياه وتوفيت صعقا بالكهرباء، وتبين من التحقيقات أن الواقعة تم اكتشافها بعد ساعتين، وكشفت المعاينة الأولية أن الواقعة حدثت في تمام الساعة العاشرة مساء، وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات بجانبها الأيسر للفخذ نتيجة سقوطها بالإضافة لحروق متفرقة بالجسد.

وجاء في التقرير الطبي المبدئي أن الجثة تعود لسارة أبو بكر، 34 سنة طبيبة زمالة، وتبين أن المتوفاة توفيت نتيجة إصابتها بفشل في جميع الوظائف الحيوية للجسم، واتساع حدقتي العين ووجود جرح أسود اللون في منطقة الفخذ الأيسر، ولا يمكن الجزم بأسباب الوفاة الحقيقية، كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وتحديد جلسة الغد للمحاكمة أمام محكمة جنح المطرية.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن المستشار نبيل صادق أمر بإحالة كل من كبير مهندسين بالهيئة العامة بالمستشفيات والمعاهد مسئول أعمال تطوير مستشفى المطرية التعليمى وملحقاتها، ونائب مدير مستشفى المطرية التعليمى للخدمات، ومدير الإدارة الهندسية بالمستشفى والمختص بمتابعة أعمال الصيانة ورئيس شئون المقر بالمستشفى "محبوسين جميعًا" إلى المحاكمة العاجلة.

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