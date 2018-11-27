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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:46 ص

أمريكا توقف "التوتر" فى سماء شبه الجزيرة الكورية

أمريكا توقف التوتر
وكالات
dostor.org/2412397

أعلن جنرال أمريكي أنّ قاذفات القنابل الأمريكيّة التي تؤمّن "تواجدًا مستمرًا" في المحيط الهادئ، لم تعد تحلّق فوق شبه الجزيرة الكوريّة، وذلك بناءً على طلب سيول، من أجل عدم تعطيل المفاوضات النووية مع نظام بيونج يانج.

وقال الجنرال تشارلز براون، قائد القوّات الجوّية الأمريكية في المحيط الهادئ لصحفيين "نحن نُبقي على عدد الطلعات الجوّية نفسه" لكن "لم نعد نقوم بذلك فوق شبه الجزيرة الكورية". بحسب فرانس برس.

ولجزيرة غوام الاستوائية أهمية استراتيجية للعمليات الأمريكية في المحيط الهادئ. وتتيح قاعدة أندرسون الجوية استقبال كلّ أنواع القاذفات الثقيلة التي تملكها الولايات المتحدة. ومنها طائرات بي-52 وبي-1 بي لانسر، وبي-2 الأكثر تطورًا من القاذفات الأمريكية. وتتيح لها تكنولوجياتها الخفية أن تفلت إلى حد كبير من عمليات الرصد وتتمتع بقدرة هائلة على حمل قنابل وصواريخ.

لكنّ الجنرال براون، أوضح للبنتاجون أنّ كوريا الجنوبية "طلبت منّا" عدم التحليق فوق شبه الجزيرة بقاذفات القنابل، بعد القمّة التاريخيّة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في يونيو في سنغافورة.

وأضاف "خلال الفترة الدبلوماسية، لا نريد فعل أيّ شيء قد يُخرج المفاوضات الدبلوماسية عن مسارها".


وتنشر الولايات المتحدة نحو 28500 عسكري في كوريا الجنوبية وتنظم بشكل دوري عمليات تدريب مشتركة مع القوات الكورية الجنوبية، لكنّ البنتاجون أعلن في يونيو أن أهم المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية "علّقت إلى أجل غير مسمى".

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