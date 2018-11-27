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الأبراج اليوم
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:30 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 27/ 11/ 2018

حظك اليوم.. جميع
إسلام جمال
dostor.org/2412385

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الثلاثاء، الموافق 27/ 11/ 2018، لجميع الأبراج الفلكية، على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: استفد من الانفراج الكبير لتوضيح أفكارك وتعزيز ثقة الآخرين بك، ولا سيما أنك على وشك تقديم مشاريع عمل كبيرة.
عاطفيًا: تعيش أجواء صاخبة في علاقتك بالشريك، فتلتبس عليك بعض الأمور وتمر بنوع من الضياع وعدم الاستقرار.
صحيًا: ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر أنك عاجز عن القيام بأي نشاط وهذا ليس لمصلحتك.


الثور
مهنيًا: تهبّ عاصفة في مجال عملك مع بعض الزملاء أو الإدارة، فيصعب عليك اتخاذ موقف من هذا النزاع.
عاطفيًا: تعيش مع الحبيب حياة جميلة وتحفّزكما على تبادل الآراء والأحاديث الشائقة.
صحيًا: حاول استعادة معنوياتك وعد إلى حياتك اليومية المعتادة لتتغلب على اليأس.

الجوزاء

مهنيًا: تعرف هذا اليوم كيف تستفيد من الفرص المتاحة أمامك ولكن لا تكن عنيدًا ومكابرًا أمام أرباب العمل، بل كن لينًا إلى أقصى الحدود.
عاطفيًا: حياتك العاطفية فارغة ما يزيد من توترك وانزعاجك من وضعك، لذا لا تبق على هذه الحالة مدة طويلة.
صحيًا: أنت صاحب طاقة كبيرة وصحة حديدية ومحب للطعام الشهي وصاحب إرادة قوية.


السرطان

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن طارئ في عملك أو في المؤسسىة التي تعمل فيها، فحضّر نفسك جيدًا.
عاطفيًا: تلتقي شخصًا يثير إعجابك ولكنك تتردد في التحدث إليه بأمور تقربك منه.
صحيًا: حاول أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطًا في تحركاتك وأعمالك في اليوم التالي.

الأسد
مهنيًا: تكون قادرًا على إنجاز أعمال متراكمة ومشاريع كثيرة إذا عرفت كيف تستفيد من الظروف.
عاطفيًا: الجهود التي تبذلها لن توصلك إلى نتيجة إيجابية في علاقتك بالشريك بسبب تجاربك السابقة معه.
صحيًا: حدّد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقًا في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.


العذراء
مهنيًا: تعيش يومًا مثقلًا بالمتاعب العابرة، وتحتاج الى من يقف بجانبك ويخفف عنك الهموم ويسديك النصائح والإرشادات المفيدة.
عاطفيًا: الغيرة تهدّد العلاقة بالشريك، والسبب هو بعض الريبة في تصرفاتك، ما أثار الشك لديه.
صحيًا: كل ما يواجهك من سلبيات في وضعك المهني والعاطفي يمكن أن يرتد سلبًا على صحتك، فكن حذرًا.


الميزان
مهنيًا: يعرّض أمر مستجد علاقة شخصية لك أو مهنية للمساءلة ولبعض الشروط الجديدة، وقد تطرأ مسائل ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير.
عاطفيًا: إذا كنت لا تحتمل الارتباط، يستحسن أن لا تطلق الوعود لأنك لن تكون قادرًا على الوفاء بها.
صحيًا: لا تقلق من التشنجات الخفيفة، فهي ناتجة من كثرة الضغط والإرهاق في العمل والمنزل.


العقرب
مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على علاقاتك المهنية وصداقاتك التي تعرف تطورًا سعيدًا، وتحقق نجاحات غير متوقعة.
عاطفيًا: لا تحشر أنفك في موقف محرج مع الشريك، لن تجدي محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك.
صحيًا: ممارسة الأشغال في الحديقة أو الحقل القريب من منزلك مفيد ويحرك معظم عضلات جسمك.

القوس
مهنيًا: تبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبرًا سارًّا أو فرصة ممتازة أو تصحيحًا لوضع آلمك، وقد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ.
عاطفيًا: لا تتذمر مهما سعى الشريك للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الأزمات.
صحيًا: استفد من الطقس الجميل والرائع، وانهض باكرًا وانطلق في رحلة مشي وهرولة مدة ساعة.


الجدي
مهنيًا: كن منتبهًا لكل شيء ودقق في كل عقد أو مشروع يعرض عليك هذا اليوم.
عاطفيًا: ينتقدك الحبيب بسبب عاداتك السيئة والمثيرة للإزعاج، حاول تغييرها لأنه لم يعد يحتمل.
صحيًا: وفر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون افضل الحلول الممكنة.

الدلو
مهنيًا: تمنعك المسائل الدقيقة من العمل بحرّية وقد تتعثر الخطى، وعبثًا تبذل جهودًا لتسوية الأوضاع، فلا تلاقي النتائج المرجوّة.
عاطفيًا: تبذل والشريك جهودًا كبيرة لتحقيق أهدافكما، وهذا يعود عليكما بالفائدة في مختلف المجالات.
صحيًا: لا تصدّق كل ما يقال حولك بشأن عدم فعالية برامج التغذية، التجربة أكبر برهان.


الحوت
مهنيًا: تلاقي النجاح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وتتلقى خبرًا جيدًا وتفرح بأجواء مؤاتية.
عاطفيًا: التعاطي مع الشريك تحت الضغط قد يسبب بعض الأخطاء، فكن حذرًا لتتجاوز هذا اليوم بسلامة.
صحيًا: ما عليك سوى الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروتيينات والفيتامينات والفواكه المفيدة.

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