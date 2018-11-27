حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 27/ 11/ 2018

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الثلاثاء، الموافق 27/ 11/ 2018، لجميع الأبراج الفلكية، على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: استفد من الانفراج الكبير لتوضيح أفكارك وتعزيز ثقة الآخرين بك، ولا سيما أنك على وشك تقديم مشاريع عمل كبيرة.

عاطفيًا: تعيش أجواء صاخبة في علاقتك بالشريك، فتلتبس عليك بعض الأمور وتمر بنوع من الضياع وعدم الاستقرار.

صحيًا: ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر أنك عاجز عن القيام بأي نشاط وهذا ليس لمصلحتك.





الثور

مهنيًا: تهبّ عاصفة في مجال عملك مع بعض الزملاء أو الإدارة، فيصعب عليك اتخاذ موقف من هذا النزاع.

عاطفيًا: تعيش مع الحبيب حياة جميلة وتحفّزكما على تبادل الآراء والأحاديث الشائقة.

صحيًا: حاول استعادة معنوياتك وعد إلى حياتك اليومية المعتادة لتتغلب على اليأس.



الجوزاء



مهنيًا: تعرف هذا اليوم كيف تستفيد من الفرص المتاحة أمامك ولكن لا تكن عنيدًا ومكابرًا أمام أرباب العمل، بل كن لينًا إلى أقصى الحدود.

عاطفيًا: حياتك العاطفية فارغة ما يزيد من توترك وانزعاجك من وضعك، لذا لا تبق على هذه الحالة مدة طويلة.

صحيًا: أنت صاحب طاقة كبيرة وصحة حديدية ومحب للطعام الشهي وصاحب إرادة قوية.





السرطان



مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن طارئ في عملك أو في المؤسسىة التي تعمل فيها، فحضّر نفسك جيدًا.

عاطفيًا: تلتقي شخصًا يثير إعجابك ولكنك تتردد في التحدث إليه بأمور تقربك منه.

صحيًا: حاول أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطًا في تحركاتك وأعمالك في اليوم التالي.



الأسد

مهنيًا: تكون قادرًا على إنجاز أعمال متراكمة ومشاريع كثيرة إذا عرفت كيف تستفيد من الظروف.

عاطفيًا: الجهود التي تبذلها لن توصلك إلى نتيجة إيجابية في علاقتك بالشريك بسبب تجاربك السابقة معه.

صحيًا: حدّد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقًا في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.





العذراء

مهنيًا: تعيش يومًا مثقلًا بالمتاعب العابرة، وتحتاج الى من يقف بجانبك ويخفف عنك الهموم ويسديك النصائح والإرشادات المفيدة.

عاطفيًا: الغيرة تهدّد العلاقة بالشريك، والسبب هو بعض الريبة في تصرفاتك، ما أثار الشك لديه.

صحيًا: كل ما يواجهك من سلبيات في وضعك المهني والعاطفي يمكن أن يرتد سلبًا على صحتك، فكن حذرًا.





الميزان

مهنيًا: يعرّض أمر مستجد علاقة شخصية لك أو مهنية للمساءلة ولبعض الشروط الجديدة، وقد تطرأ مسائل ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير.

عاطفيًا: إذا كنت لا تحتمل الارتباط، يستحسن أن لا تطلق الوعود لأنك لن تكون قادرًا على الوفاء بها.

صحيًا: لا تقلق من التشنجات الخفيفة، فهي ناتجة من كثرة الضغط والإرهاق في العمل والمنزل.





العقرب

مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على علاقاتك المهنية وصداقاتك التي تعرف تطورًا سعيدًا، وتحقق نجاحات غير متوقعة.

عاطفيًا: لا تحشر أنفك في موقف محرج مع الشريك، لن تجدي محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك.

صحيًا: ممارسة الأشغال في الحديقة أو الحقل القريب من منزلك مفيد ويحرك معظم عضلات جسمك.



القوس

مهنيًا: تبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبرًا سارًّا أو فرصة ممتازة أو تصحيحًا لوضع آلمك، وقد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ.

عاطفيًا: لا تتذمر مهما سعى الشريك للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الأزمات.

صحيًا: استفد من الطقس الجميل والرائع، وانهض باكرًا وانطلق في رحلة مشي وهرولة مدة ساعة.





الجدي

مهنيًا: كن منتبهًا لكل شيء ودقق في كل عقد أو مشروع يعرض عليك هذا اليوم.

عاطفيًا: ينتقدك الحبيب بسبب عاداتك السيئة والمثيرة للإزعاج، حاول تغييرها لأنه لم يعد يحتمل.

صحيًا: وفر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون افضل الحلول الممكنة.



الدلو

مهنيًا: تمنعك المسائل الدقيقة من العمل بحرّية وقد تتعثر الخطى، وعبثًا تبذل جهودًا لتسوية الأوضاع، فلا تلاقي النتائج المرجوّة.

عاطفيًا: تبذل والشريك جهودًا كبيرة لتحقيق أهدافكما، وهذا يعود عليكما بالفائدة في مختلف المجالات.

صحيًا: لا تصدّق كل ما يقال حولك بشأن عدم فعالية برامج التغذية، التجربة أكبر برهان.





الحوت

مهنيًا: تلاقي النجاح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وتتلقى خبرًا جيدًا وتفرح بأجواء مؤاتية.

عاطفيًا: التعاطي مع الشريك تحت الضغط قد يسبب بعض الأخطاء، فكن حذرًا لتتجاوز هذا اليوم بسلامة.

صحيًا: ما عليك سوى الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروتيينات والفيتامينات والفواكه المفيدة.