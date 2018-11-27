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عالم
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:01 ص

ترامب يلمّح لإمكانية تأسيس قناة منافسة لـ "سى إن إن"

تعبيرية
تعبيرية
وكالات
dostor.org/2412355

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية تأسيس قناة تلفزيونية جديدة للولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وقال ترامب خلال تصريحات صحفية أن قناة "سي إن إن" التلفزيونية قدّمت الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة و"خاطئة" على الساحة الدولية.

وقال: "يجب القيام بأمور بما فيها إمكانية تشكيل الولايات المتحدة شبكتها الخاصة، حتى نظهر للعالم من نحن حقًا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نسبة متابعة "سي إن إن" في الولايات المتحدة منخفضة، مبينًا أنه لا منافسين لها على الساحة الدولية.

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