حبس حفيد طلعت حرب و5 آخرين بتهمة إتلاف ممتلكات خاصة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس تامر سمير على طلعت حرب حفيد طلعت حرب، و5 أخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة تهمة إتلاف ممتلكات خاصة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 19064 لسنة 2018 جنح مصر القديمة، نشوب خلاف بين المتهمين وأحد الأشخاص على فيلا بشارع عبد العزيز آل سعود بمنطقة المنيل بمصر القديمة.



من جانبه، قال محمد حشمت المحامى دفاع المتهم تامر سمير طلعت حرب، إن موكله حفيد شرعى للاقتصادى طلعت حرب، وأنه أثناء تسليم الفيلا محل الخلاف والتى آلت إلى موكلى عن طريق الميراث من هدى طلعت حرب، فوجئوا بوجود أحد الأشخاص داخل الفيلا، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.



تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتعدى 6 أشخاص عليه، أثناء تواجده بفيلته بمنطقة المنيل، مدعين وراثتها عن جدتهم ابنة طلعت حرب.



وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق.