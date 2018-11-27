القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
حوادث
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:22 ص

حبس حفيد طلعت حرب و5 آخرين بتهمة إتلاف ممتلكات خاصة

حبس حفيد طلعت حرب
نجلاء رفاعي
dostor.org/2412346

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس تامر سمير على طلعت حرب حفيد طلعت حرب، و5 أخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة تهمة إتلاف ممتلكات خاصة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 19064 لسنة 2018 جنح مصر القديمة، نشوب خلاف بين المتهمين وأحد الأشخاص على فيلا بشارع عبد العزيز آل سعود بمنطقة المنيل بمصر القديمة.

من جانبه، قال محمد حشمت المحامى دفاع المتهم تامر سمير طلعت حرب، إن موكله حفيد شرعى للاقتصادى طلعت حرب، وأنه أثناء تسليم الفيلا محل الخلاف والتى آلت إلى موكلى عن طريق الميراث من هدى طلعت حرب، فوجئوا بوجود أحد الأشخاص داخل الفيلا، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتعدى 6 أشخاص عليه، أثناء تواجده بفيلته بمنطقة المنيل، مدعين وراثتها عن جدتهم ابنة طلعت حرب.

وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ حوالي 4 ساعات

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ يوم

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ يومين

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

منذ 5 أيام

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

منذ 5 أيام

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام

الآن

البدوي يفتح النارعلى أبو شقة: أنفقت على الحزب وقلّدتك المناصب

"ناسا" تعلن هبوط المسبار "إنسايت" على المريخ

الزمالك يواصل صدارته للدوري بالفوز على الجونة 3-صفر

الخارجية الإماراتية تصدر بيانًا بشأن قضية الجاسوس البريطاني

ads
الأكثر قراءة

حبس حفيد طلعت حرب و5 آخرين بتهمة إتلاف ممتلكات خاصة

منوفي يقاطع المحافظ في لقاء جماهيري.. والأخير: "هحبسك"

عبود الزمر ينفي لـ "90 دقيقة" تقدمه بمبادرة للأجهزة الأمنية لإنقاذ الجماعة الإسلامية

"عراك الخونة".. الباز يكشف بالوثائق كيف فضح عمرو عبد الهادي "أيمن نور"

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

حبس حفيد طلعت حرب و5 آخرين بتهمة إتلاف ممتلكات خاصة

منوفي يقاطع المحافظ في لقاء جماهيري.. والأخير: "هحبسك"

عبود الزمر ينفي لـ "90 دقيقة" تقدمه بمبادرة للأجهزة الأمنية لإنقاذ الجماعة الإسلامية

"عراك الخونة".. الباز يكشف بالوثائق كيف فضح عمرو عبد الهادي "أيمن نور"

ads
كشكول

دورات خاصة بـ"أصول الدين" للحصول على شهادة الجودة والاعتماد

عضو مؤسسة "يوريك" : المشروع المصري لتطوير التعليم أكثر البرامج طموحا على مستوى العالم

ديسمبر.. بدء المسح الطبى لطلاب مدن الأزهر للكشف عن "فيروس سى"

التعليم: زيادة وقت الإجابة على امتحانات الأول الثانوي لبدء تطبيق التجربة

ندوة فى "حب النبى" بالمنوفية الأزهرية

الأمصار

البرلمان الأوكراني يوافق على مرسوم إعلان حالة الحرب

رسالة من الخارجية السعودية للمصريين بمناسبة زيارة ولي العهد

الرئيس التشيكي يتوعد أمام الكنيست بنقل سفارة بلاده إلى القدس

الرئيس اليمني يصدر 5 قرارات جمهورية.. شملت الوزراء والمحافظين

بـ2.2 مليار وجبة.. المؤتمر الإنساني الثامن يتعهد بمساعدة الفقراء

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

انقراض أكبر ثدييات إفريقيا.. تعرف عن السب

تناوب العمل ليلا ونهارا يهدد النساء بمرض مزمن

روسيا تعلن عن نجاح أول اختبار لقلب صناعي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

الصحة العالمية ترسل بعثة عاجلة لإغاثة النازحين في نينوى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎