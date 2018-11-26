فيديو استقبال الرئيس السيسى لولى عهد المملكة العربية السعودية

ينشر "الدستور" فيديو لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم بمطار القاهرة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذى يقوم بزيارة رسمية لوطنه الثانى مصر لمدة يومين يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسئولين السعوديين.



كان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال فى بيان صحفى سابق، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.